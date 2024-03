Ancora un tentato furto nel Vallo di Diano: preso di mira un albergo a Polla

L’ondata di furti e tentati furti nel Vallo di Diano non accenna a diminuire. Recentemente un gruppo di ladri ha preso di mira un albergo lungo la SS19, nella zona di Polla. Indossando probabilmente passamontagna e vestiti scuri, i malviventi sono entrati nel bar dell’albergo e hanno cercato di rubare la cassaforte, ma sono stati bloccati dal sofisticato sistema di sicurezza presente nell’edificio.

Costretti alla fuga, i ladri sono scappati a bordo di un’Audi scura

L’attività commerciale si trova poco distante dall’uscita autostradale di Polla, un possibile via di fuga per i malviventi che sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Caccia ai responsabili

Le forze dell’ordine stanno attualmente esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili.