Troppi furti ad Albanella: minoranza chiede consiglio comunale straordinario | VIDEO

I consiglieri di opposizione del comune di Albanella, in questi giorni, si sono attivati per chiedere all’amministrazione, guidata dal sindaco Renato Iosca, misure a tutela della sicurezza dei cittadini alla luce dei tanti casi di furti avvenuti sul territorio comunale. Negli ultimi mesi troppe famiglie di Albanella sono state messe in ginocchio dall’incursione, nelle loro case, di bande di malviventi che, in molti casi, hanno agito anche mentre i proprietari erano presenti.

Chiesto consiglio comunale straordinario

“I consiglieri Giuseppe Capezzuto, Maria Teresa Cammarano e Rossella Vairo chiedono che venga convocato un Consiglio Comunale Straordinario con il seguente ordine del giorno: Emergenza sicurezza sul territorio. Iniziative e proposte” si legge nella richiesta indirizzata al presidente del Consiglio Comunale di Albanella, al Segretario dell’ente e al Sindaco. Ad esprimersi sul tema della sicurezza anche un altro consigliere comunale, Aldo Guarracino, che pochi giorni fa ha portato la problematica, tramite una lunga lettera, all’attenzione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Basta scherzare sulla pelle dei cittadini. Quanto sta accadendo nei nostri territori necessita di azioni incisive.

“Il nostro comune deve avere un proprio corpo di Polizia Municipale”

L’incremento della Polizia Locale con gli agenti di Capaccio Paestum, seppur apprezzabile, non è una risposta definitiva. Il nostro comune deve avere un proprio corpo di Polizia Municipale” ha dichiarato, nella sua ultima nota, tra le altre cose, Guarracino. Intanto i ladri continuano ad agire indisturbati sul territorio tanto che, solo tre giorni fa, dall’azienda del vicesindaco, Pasquale Mirarchi, nonostante i dispositivi di videosorveglianza i ladri sono riusciti a portare via una refurtiva del valore di oltre 100.000 euro.