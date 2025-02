Albanella, furto nell’azienda del vicesindaco: danni per oltre 100mila euro

Almeno centomila euro di danni quelli causati dall’irruzione dei ladri nell’azienda del vicesindaco di Albanella, Pasquale Mirarchi. Mirarchi è un imprenditore di lungo corso e la sua azienda ha sede nel paese che da tempo, oramai, sembra essere stato preso di mira dai ladri.

La ricostruzione

I malviventi, entrati in azione nella tarda serata del 16 febbraio, sono entrati nella ditta incappucciati, difficile riconoscerli per identificarli nonostante i tantissimi filmati catturati dall’impianto di videosorveglianza. La refurtiva è stata portata via con un camion della stessa azienda. Macchinari per l’igiene degli spazi, casse intere di attrezzature da lavoro e un camion.

Gli interventi

Questo l’ingente bottino portato via dai malviventi. A dare l’allarme, nella giornata di ieri, un operaio giunto per primo presso l’azienda per questioni lavorative. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Diverse le entrate dell’azienda forzate e danneggiate dai malviventi sulle cui tracce sono ora le forze dell’ordine.