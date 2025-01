Ceraso, furto in un’abitazione a Santa Barbara

Torna l’incubo dei ladri nel Cilento. Nel pomeriggio, a Ceraso, un’abitazione situata nella frazione Santa Barbara, nei pressi della variante, è stata presa di mira da ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari. Ancora da quantificare il valore del bottino.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Vallo della Lucania, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del furto e risalire ai responsabili. Presente anche la Polizia Municipale.

Colpi anche a Vallo della Lucania

Anche a Vallo della Lucania, nei giorni scorsi, diversi colpi sono stati messi a segno in abitazioni situate nei pressi della variante della SS18. L’aumento dei furti preoccupa i cittadini, che chiedono maggiore sorveglianza e un rafforzamento dei controlli per contrastare un fenomeno che sta seminando paura e insicurezza in tutto il territorio.