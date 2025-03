Troppi furti a Teggiano: il consigliere comunale Luigi Morello propone il “Controllo di vicinato”

Luigi Morello, consigliere comunale di Teggiano con delega alla sicurezza, ha recentemente avanzato una proposta al sindaco e alla giunta per affrontare la crescente problematica della sicurezza nel territorio.

La richiesta

La proposta riguarda l’istituzione del “Controllo di Vicinato”, un’iniziativa pensata per rafforzare la sicurezza urbana e favorire la collaborazione tra cittadini, in risposta all’aumento dei furti nelle abitazioni che ha colpito il comune e l’intero Vallo di Diano negli ultimi mesi. L’aumento dei furti ha evidenziato una criticità urgente che necessita di un intervento tempestivo. Tuttavia, in un contesto in cui la carenza di organico tra i vigili urbani e la limitata presenza delle Forze dell’Ordine, in particolare dei Carabinieri, rendono difficoltoso l’immediato rinforzo dei servizi di sicurezza, si rende necessario valutare misure alternative. In tale scenario, il “Controllo di Vicinato” appare come una soluzione efficace e a basso costo.

L’obiettivo

La proposta mira a promuovere una cultura della sicurezza attraverso la solidarietà e la collaborazione tra i residenti. Il sistema, che prevede attività di sensibilizzazione ed educazione, intende rafforzare il tessuto sociale e la coesione della comunità, coinvolgendo attivamente i cittadini nella prevenzione e nel contrasto della criminalità. Il Controllo di vicinato, secondo quanto spiegato da Morello, sarebbe utile a prevenire i reati, attraverso l’educazione e la condivisione di buone pratiche; a creare tra istituzioni e cittadini; a dare maggiore sicurezza ai cittadini e anche a contenere i costi.