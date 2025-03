Allarme furti nel Vallo di Diano: i sindaci incontreranno il Prefetto di Salerno, ecco quando

Si terrà mercoledì 12 marzo a Salerno un incontro tra i sindaci del Vallo di Diano e il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, per discutere dell’allarme furti nel comprensorio. La riunione del Comitato provinciale per la sicurezza pubblica è stata convocata per le ore 10:00. L’incontro segue la richiesta dei sindaci, guidati dal presidente della Comunità montana, Vittorio Esposito, di affrontare il crescente fenomeno dei furti nella zona.

Le richieste dei sindaci

“Il venir meno di presìdi di giustizia, come il Tribunale e il Carcere, l’assenza di un Commissariato di Polizia e la carenza di forze dell’ordine, con organici sempre più sottodimensionati, stanno rendendo i nostri Comuni facili bersagli per i delinquenti”, avevano denunciato gli amministratori locali nella loro richiesta, inviata anche al questore. “Oltre a soluzioni tampone di medio termine, è urgente agire con interventi strutturali per contrastare il fenomeno”, avevano inoltre sottolineato i sindaci.