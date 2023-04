Tribunali soppressi, Corrado Matera: “Prosegue la lotta per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina”

Il Consigliere Regionale Corrado Matera ha espresso la sua soddisfazione per l’apertura mostrata dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile riapertura di alcuni dei Tribunali soppressi con il Decreto-Legge 155 del 2012. Tale apertura è stata confermata dal Ministro durante il “Question Time” svoltosi alla Camera.

La nota stampa

Secondo Matera, questa è una notizia importante che conferma come il problema dei Tribunali ingiustamente soppressi sia diventato un caso nazionale, grazie alle proposte di legge sulla Revisione delle Circoscrizioni Giudiziarie avanzate dalle Regioni Campania, Abruzzo, Toscana, Lombardia e Calabria.

Il Consigliere Regionale ha dichiarato di aver presentato la proposta di legge regionale approvata dal Consiglio Regionale della Campania per portare alla ribalta nazionale le nocive conseguenze della Legge per il Riordino della Geografia Giudiziaria e in primis l’ingiustificata chiusura del Tribunale di Sala Consilina.

Continua la battaglia per riaprire il Tribunale di Sala Consilina

Matera ha sottolineato che la battaglia per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina è stata e continua ad essere difficile, ma necessaria per il territorio. Tuttavia, le proposte di legge approvate dalle Regioni hanno portato a un primo importante passo: l’impegno pubblico del Ministro Nordio per rivedere la Geografia Giudiziaria.

Il Consigliere Regionale ha ribadito che continuerà a seguire con serietà e determinazione la vicenda della riapertura del Tribunale di Sala Consilina, definendola “la madre di tutte le battaglie”. Matera ha aggiunto che l’attività per la riapertura del Foro di Giustizia del Vallo di Diano non si è mai fermata e mai si fermerà, e ora più che mai va portata avanti con rinnovata convinzione.

Matera ha espresso la sua soddisfazione per l’impegno del Ministro della Giustizia a rivedere la Geografia Giudiziaria e ha ribadito la sua determinazione nel continuare la battaglia per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina. La chiusura di tale Tribunale ha avuto ripercussioni negative sul territorio e la sua riapertura rappresenta un importante passo in avanti per la giustizia italiana.