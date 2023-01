Tribunale di Vallo della Lucania resta senza parcheggio: scoppia la polemica

Dal primo febbraio resterà chiuso il parcheggio del tribunale di Vallo della Lucania al personale non autorizzato. Resteranno fuori non solo gli utenti ma anche gli avvocati. Il provvedimento ministeriale dettato da motivi di sicurezza, anche se annunciato da mesi sta scatenando non poche polemiche e contestazioni.

Parcheggio Tribunale chiuso: le polemiche

Dove andremo a parcheggiare? Le auto sistemate lungo la strada di accesso creeranno il caos? Perché noi dobbiamo restare fuori? Sono tanti e diversi gli interrogativi degli avvocati rimasti fino ad oggi senza risposta. A meno di una settimana dalla chiusura del parcheggio non sono state individuate alternative valide che possano permettere la facile accessibilità alle aule di giustizia.

Le soluzioni

Nei mesi scorsi a tal proposito c’è stato un intervento dell’associazione giovani avvocati e sicuramente sarà oggetto di intervento anche da parte del nuovo consiglio dell’ordine degli avvocati presieduto da Domenicantonio D’Alessandro che si insedierà ufficialmente giovedì mattina.

La chiusura del parcheggio, infatti, rappresenterebbe un’ulteriore grave criticità in un Tribunale che già è privo di mezzi pubblici e di collegamenti rapidi dal centro del paese o dalla stazione ferroviaria.

Anche su tale fronte l’Aiga ha evidenziato più volte la necessità di creare collegamenti tra la stazione ferroviaria e l’Ospedale ed il Tribunale, inviando una comunicazione al Comune di Vallo della Lucania ed a tutti gli Enti interessati. I giovani avvocati hanno addirittura fornito specifiche soluzioni, indicando le linee dei bus che potrebbero essere modificate, favorendo i collegamenti con il Tribunale.