Trentova Tresino Outdoor Village: weekend tra sport e natura

Nel weekend del 29-30 novembre 1° dicembre si terrà il “Trentova Tresino Outdoor Village”, organizzato dalla Città di Agropoli in collaborazione AOTA ‘Associazione Operatori Turistici Agropoli’, con un’ampia scelta di attività all’aria aperta, grazie anche al contributo di diverse realtà e associazioni che sono specializzate nel campo dell’outdoor.

Dopo il successo dell’appuntamento tenutosi a settembre, continua la sinergica collaborazione per offrire a turisti e cittadini l’opportunità di vivere Agropoli nel segno dello sport e della natura. Tante le possibilità: escursioni in catamarano, in kayak e in mountain bike, l’equitazione, il trekking nell’oasi naturalistica di Trentova e, grande novità, il trekking urbano.

Il trekking urbano inizierà da Piazza Gallo e si concluderà al Centro Visite con un percorso completo che costeggia il mare, tra vie panoramiche e scorci affascinanti, in compagnia di guide d’eccezione: i volontari del Servizio Civile.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Abbiamo messo in rete una serie di operatori, turistici e sportivi, per valorizzare al meglio le nostre eccellenze per dare la possibilità a chi soggiorna qui di vivere Agropoli all’aperto, alla scoperta della costa, dell’area naturalistica ma anche del centro cittadino e del borgo».

L’assessore al Turismo, Roberto Apicella conclude: «Per la prima volta anche i ragazzi del Servizio Civile saranno parte attiva di queste giornate che ci aiutano a valorizzare al meglio il nostro territorio. Siamo certi che si raccoglieranno molte adesioni perché le attività proposte sono tutte di qualità e pensate per accontentare tutte le tipologie di turisti».