Trentinara: tutto pronto per festeggiare la Madonna del Loreto, ecco il programma completo

Tutto pronto a Trentinara per festeggiare la Madonna del Loreto, Santa Patrona insieme a Santa Irene. La comunità trentinarese si è già riunita in preghiera e la novena si concluderà domani, alle ore 19:30, presso il Santuario della Madonna del Loreto.

Ecco il programma

Il 23 agosto, giorno della vigilia della Festa della Madonna del Loreto, alle 18:30 partirà la processione dalla Chiesa Madre dedicata alla Santa e alle 19:30 si terrà la funzione religiosa all’aperto. Al termine della messa la processione ripartirà per raggiungere la Chiesa di Piazza dei Martiri che per l’occasione rimarrà aperta fino alle 22:00.

Il 24 agosto, per la festa della Madonna del Loreto, alle ore 9:00 si terrà la prima Santa Messa presso la Chiesa Madre e alle ore 11:00 si celebrerà la Santa Messa Solenne. La processione partirà alle 18:30 dalla Chiesa Madre e procederà fino alla Madonna del Loreto dove, alle 19:45, sarà celebrata la Messa Solenne all’aperto.

La Fiera della Madonna del Loreto

Le funzioni religiose continueranno il 25 agosto presso il Santuario della Madonna del Loreto delle ore 11:30 e delle ore 19:00. I festeggiamenti civili inizieranno già nella mattinata del 22 agosto con la tradizionale “Fiera della Madonna del Loreto”. Il 23 agosto, alle ore 16:30, arriverà nel centro cittadino la banda musicale “Città di Campagna” e si terrà la tradizionale “raccolta delle Cente” la serata sarà allietata dallo spettacolo delle majorettes.

Il 24 agosto la banda musicale “Città di Campagna” sfilerà per le vie di Trentinara a partire dalle 8:30 per poi accompagnare la processione nel pomeriggio. Alle ore 21:00, al termine delle celebrazioni religiose, si potranno ammirare i fuochi pirotecnici e alle ore 22:30, in Piazza dei Martiri, prenderà il via lo spettacolo “Concerto dei Ricordi”.

Il parroco e il Comitato Festa di Trentinara hanno ringraziato la cittadinanza, le Forze dell’Ordine e l’amministrazione comunale per aver garantito la loro collaborazione nell’organizzazione della festa e hanno invitato tutti a partecipare.