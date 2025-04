Trentinara: tante presenze per la riapertura stagionale di “Cilento in volo” | VIDEO

Si ritorna a volare a Trentinara con la riapertura di “Cilento in Volo”, l’impianto Zipline installato su una delle suggestive terrazze del paese e che consente agli utenti di vedere il panorama dall’alto in un’esperienza davvero adrenalica.

Migliaia di visitatori pronti a “volare”

Sono migliaia, ogni anno, i visitatori che raggiungono il paese cilentano per sperimentare la sensazione di volare lungo il percorso di circa 1,5 km e che parte da una quota di ben 580 metri. Per le festività pasquali, dunque, la zipline sarà riaperta al pubblico per quanti decideranno di osare volare. Cilento in Volo è stato realizzato grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Per il volo, che potrà essere effettuato singolarmente, in coppia o anche in compagnia dell’istruttore, sarà garantita la massima sicurezza e gli utenti saranno dotati un’apposita imbracatura agganciata ad un filo d’acciaio.

Le novità

Gli impianti di Cilento in Volo, vengono costantemente sottoposti a diversi ed onerosi collaudi mirati proprio a garantire il più alto livello di sicurezza per i fruitori. La grande novità di quest’anno è che, i visitatori che raggiungeranno Trentinara, potranno ricevere tutte le informazioni utili e i consigli giusti per le loro visite nel Cilento anche grazie all’InfoPoint aperto dall’associazione turistica CilentoMania presieduta da Orlando Di Scola. Ai microfoni di InfoCilento il proprietario/responsabile della zipline “Cilento in Volo”, Giancarlo Fraiese e il sindaco di Trentinara, Rosario Carione.