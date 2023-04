Trentinara pronta ad accogliere i turisti. Domani riapre anche Cilento in Volo

Il comune di Trentinara già si sta attrezzando per l’arrivo della bella stagione. L’ente comunale, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha già istituito le ztl anche per il centro storico al fine di dare modo ai visitatori di ammirare il borgo e le sue, oramai note e tanto apprezzate, “vie dell’amore”.

La riapertura di Cilento in Volo

Da domani, 8 aprile, a Trentinara, si ritornerà anche a volare con la riapertura di “Cilento in Volo”, l’impianto Zipline installato su una delle suggestive terrazze del paese e che consente agli utenti di vedere il panorama dall’alto in un’esperienza davvero adrenalinica.

Sono migliaia, ogni anno, i visitatori che raggiungono il paese cilentano per sperimentare la sensazione di volare lungo il percorso di circa 1,5 km e che parte da una quota di ben 580 metri.

La zipline

Per le festività pasquali, dunque, la zipline sarà riaperta al pubblico per quanti decideranno di osare volare.

Cilento in Volo è stato realizzato grazie alla sinergia tra pubblico e privato. Per il volo, che potrà essere effettuato singolarmente, in coppia o anche in compagnia dell’istruttore, sarà garantita la massima sicurezza e gli utenti saranno dotati un’apposita imbracatura agganciata ad un filo d’acciaio.

Gli impianti di Cilento in Volo, vengono costantemente sottoposti a diversi ed onerosi collaudi mirati proprio a garantire il più alto livello di sicurezza per i fruitori.