Trentinara sempre più attrattiva: prosegue l’iter per realizzare un ponte tibetano

Trentinara punta a diventare sempre più attrattiva. Il Comune retto dal sindaco Rosario Carione, sta portando avanti l’iter per la realizzazione di un ponte tibetano, per un importo complessivo presunto di € 3.062.653,00 di cui € 2.054.288,28 per lavori ed € 1.008.364,71 per somme a disposizione. Nelle scorse settimane la giunta ha dato il via libera alla progettazione esecutiva

Gli obiettivi

L’Amministrazione Comunale continua così il suo percorso di valorizzazione del patrimonio naturalistico del territorio. L’ultimo progetto in cantiere riguarda proprio la realizzazione di un ponte tibetano, dal quale sarà possibile ammirare un panorama mozzafiato; esso consiste in una struttura di collegamento costituita da una fune che ha funzione di passerella e da due funi/mancorrenti laterali, posti superiormente e distanziati da essa.

Sarà un’altra attrazione per il Comune cilentano che si va ad aggiungere all’installazione della statua dedicata alla leggenda di Saul ed Isabella, alla Terrazza degli Innamorati, a Cilento in Volo, la zipline panoramica e mozzafiato, allo Sky Walk, una passeggiata sospesa nel vuoto, costruita con ampie vetrate, che permettono di ammirare il panorama unico offerto dal piccolo borgo nel cuore del Cilento, e all’altalena gigante in corso d’opera.