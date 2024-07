Trentinara ricorda Michele Cozzi, morto a soli 30 anni

Torna l’appuntamento con il MC5 Day, l’evento dedicato alla memoria di Michele Cozzi trentinarese che, nel luglio del 2013, perse la vita a causa di un incidente stradale.

Michele era un giovane pieno di vita, educato e benvoluto da tutti, aveva l’hobby del calcio e, per alcuni anni, aveva militato in squadre dilettantistiche locali, il nome dell’evento “MC5 Day”, infatti, deriva dalle iniziali del suo nome e dal suo numero di maglia. Il 24 luglio, in corso Roma, a partire dalle ore 18:30 tanti giochi per bambini e tanta animazione terranno vivo il ricordo di Michele.

La giornata, promossa dagli amici del giovane, ha lo scopo di inculcare nelle nuove generazioni l’importanza della sana socialità, del rispetto e dei valori che Michele aveva fatto suoi.