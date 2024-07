Rocambolesco incidente a Sassano: auto si divide in due e prende fuoco. Paura per un giovane del posto

Grande paura ieri sera a Sassano per un incidente avvenuto in località San Rocco. Un giovane del posto, alla guida di un’Alfa Romeo 166, ha perso il controllo dell’auto impattando violentemente contro un albero. Il mezzo è andato a finire in un terreno adiacente alla carreggiata.

La dinamica

La parte del motore dell’Alfa Romeo ha preso fuoco facendo temere per il giovane alla guida. Il ragazzo, fortunatamente è riuscito ad uscire dall’automobile autonomamente. E’ stato trasportato poi in ospedale dai sanitari del 118 in codice rosso, ma sembra non sia in pericolo di vita.

Sottoposto ai test alcolemici è risultato negativo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri dell’Aliquota di Sala Consilina ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Una serie di coincidenze fortunate ha fatto sì che quanto accaduto ieri sera non si trasformasse in tragedia.

Al momento dell’impatto, infatti, nella corsia opposta della carreggiata non provenivano altri mezzi e non vi erano nemmeno passanti che solitamente a quell’ora di sera sono soliti frequentare la zona per delle passeggiate.

I soccorsi

Grande paura tra i cittadini di Sassano, comunità che purtroppo conosce il grande dolore della perdita di giovani vite in seguito ad incidenti stradali. Sul posto presenti anche i volontari del Gruppo Civile Lucano che hanno provveduto a gestire il traffico.