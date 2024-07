Agropoli, ennesimo incidente in via Gregorio: auto finisce nel cortile di un’abitazione

Ennesimo incidente stradale in via Vincenzo Gregorio, l’arteria che collega lo svincolo Agropoli Nord della Cilentana e il lungomare San Marco con la località Mattine. Un’auto che viaggiava in direzione del centro è finita fuori strada andando ad impattare contro il cancello di un villetta che ospita anche una struttura ricettiva.

Incidente in via Gregorio e ingenti danni

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Notevoli i danni riportati nella parte anteriore dalla Citroen C3, ma ancor più imponenti sono stati quelli che si segnalano nel cortile dell’abitazione: non solo il cancello è stato divelto, ma anche fioriere ed ombrelloni.

Questo non è il primo episodio che si regista in zona. Più volte, infatti, i proprietari dell’edificio hanno chiesto interventi al comune di Agropoli che a sua volta ha interessato la Provincia, competente per l’arteria.

Spesso in zona si verificano incidenti stradali, dovuti principalmente all’alta velocità. Soltanto pochi giorni fa un altro sinistro era stato registrato alcune centinaia di metri più avanti, con una donna costretta a ricorrere alle cure dei sanitari.