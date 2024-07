Cilento, doppio incidente ad Agropoli e Roccadaspide

Incidente oggi pomeriggio in località Fonte di Roccadaspide. Il sinistro è avvenuto proprio sulla Strada Statale 166 degli Alburni, nella curva che precede il noto ponte della frazione.

A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due utilitarie. Stando alle prime ricostruzioni non ci sarebbero feriti gravi e i due conducenti non avrebbero riportato conseguenze rilevanti in seguito all’impatto.

Sul posto sono giunti l’ambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli al comando del capitano, Giuseppe Colella. I rilievi del caso sono ancora in corso.

Il traffico e i mezzi del trasporto pubblico sono stati deviati su una strada alternativa in modo da permettere le operazioni di sgombero della strada.

Incidente stradale ad Agropoli

Incidente stradale questo pomeriggio anche ad Agropoli. Coinvolte tre auto. Ancora incerte le cause del sinistro al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli e l’ambulanza della Croce Rossa.

Traffico rallentato in entrambe le direzioni.