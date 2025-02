Trentinara, meta perfetta per San Valentino: attesa per il concerto di Gabriele Esposito | VIDEO

Quale luogo migliore per festeggiare San Valentino se non il borgo dell’amore? Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Trentinara che si è vestita a festa per celebrare la festa più romantica e dolce dell’anno e questa sera, sulla Terrazza degli Innamorati, il concerto gratuito di Gabriele Esposito.

Il borgo dell’amore

Le luci si sono accese, in realtà, già l’8 febbraio e potranno essere ammirate fino al giorno 16. “Innamorati a Trentinara” è un appuntamento oramai consolidato per il paese cilentano. Un invito al pubblico a passeggiare e perdersi romanticamente nei luoghi più romantici del paese, allo scopo di destagionalizzare il turismo e animare il borgo, alla scoperta della storia d’amore fra la figlia del marchese, Isabella, e il capobrigante Saul.

Trentinara, meta perfetta per gli innamorati

Ha tanto da raccontare, Trentinara, e le sue vie parlano di storie lontane, di amore e di passione regalando scorci unici e panorami mozzafiato. Il comune, guidato dal sindaco Rosario Carione, si è guadagnato il nome di “Borgo dell’Amore”, grazie al suo percorso ispirato da uno dei sentimenti più nobile del mondo, e in particolare alla leggenda della “preta “ncatenata” che narra proprio la storia d’amore di Isabella e Saul. In questi giorni, in cui l’amore è nell’aria, Trentinara è la cornice perfetta per vivere magici momenti e scattare foto ricordo romantiche e perfette con le sue luci ad hoc.