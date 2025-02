“Innamorati a Trentinara”: il borgo cilentano si veste a festa per San Valentino. L’intervista

Luci colorate, musica, percorsi a tema con vista su scorci romantici e suggestivi, Trentinara, borgo già noto per le sue vie dell’amore e per la dolcissima e struggente leggenda di Isabella e Saul, si prepara per la festa più romantica dell’anno: San Valentino.

Il programma

Dall’8 al 16 febbraio ritorna l’appuntamento con “Innamorati a Trentinara”. Il paese, per l’occasione, si vestirà a festa con decorazioni uniche e il 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, a partire dalle ore 19:00, sulla Terrazza degli Innamorati si terrà il concerto di Gabriele Esposito, ad accesso gratuito.

“Innamorati a Trentinara” è un invito al pubblico a passeggiare nei luoghi più romantici del paese, allo scopo di destagionalizzare il turismo e animare il borgo. A svelare in anteprima i dettagli dell’evento, diventato un appuntamento consolidato e imperdibile, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco, Rosario Carione.