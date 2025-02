Trentinara: “In primavera pronta la nuova scuola”, l’annuncio del sindaco Carione

Sono tanti i lavori pubblici in corso a Trentinara come gli interventi per l’ampliamento e l’adeguamento della sede dell’Istituto Comprensivo “Carducci”.

Il finanziamento

I lavori sono stati finanziati con fondi del PNRR di cui il Comune di Trentinara è risultato beneficiario grazie ad una puntuale progettazione. E proprio riguardo all’edilizia scolastica, il sindaco, Rosario Carione, ai microfoni di InfoCilento ha annunciato un’importante e bella notizia.

I lavori presso l’edificio scolastico potrebbero terminare a breve, in primavera, con ogni probabilità, i giovani studenti usufruiranno della nuova scuola con ambienti più sicuri e adeguati.