Trentinara: da quasi un anno fermo il cantiere sulla Sp13, disagi e proteste | VIDEO

Sono fermi da mesi i cantieri sul tratto della Strada Provinciale 13 che attraversa il comune di Trentinara. La strada, chiusa per i lavori proprio sul ponte Vallone Corsole, non può, quindi, essere utilizzata. Una situazione che si protrae da troppo tempo e più volte segnalata dai residenti che si ritrovano costretti a percorrere tratti alternativi e più lunghi.

Cantiere fermo e disagi

I cantieri, oramai abbandonati da circa un anno, si trovano a pochi passi dal centro del comune cilentano e, come se non bastassero i disagi causati alla viabilità, ai proprietari dei terreni interessati dai lavori ancora non sarebbe stata saldata una piccola parte della cifra pattuita per l’esproprio subito.

Le cause dell’interruzione dei lavori sarebbero riconducibili, stando a quanto affermato dai tecnici della Provincia di Salerno, alle inadempienze dell’impresa aggiudicataria, che ha operato in amministrazione controllata, e che non si sarebbe dimostrata all’altezza dell’incarico ricevuto.

Le rassicurazioni della Provincia

“In pratica, in questo ultimo anno, l’impresa ha addirittura abbandonato il cantiere. Siamo consapevoli della situazione di disagio dei residenti e dei visitatori, ma chiediamo a tutti di pazientare perché, proprio in questa settimana, inoltreremo alla Regione Campania, che è l’ente che ha espletato la gara d’appalto, una proposta di risoluzione della questione. In pratica chiederemo di riaffidare l’appalto alla seconda ditta in graduatoria, sperando che questa accetti” ha fatto sapere uno degli ingegneri della Provincia di Salerno.

Qualora la seconda ditta non dovesse accettare l’incarico l’iter prevede di espletare nuovamente la gara d’appalto. In quest’ultimo caso i tempi per la ripresa dei lavori si dilaterebbero ulteriormente.

L’iter

Il progetto per la messa in sicurezza, mediante la ricostruzione del ponte e del tratto della Strada Provinciale 13 di Trentinara, era stato finanziato con i fondi per lo Sviluppo e la Coesione nel 2020, per un importo contrattuale di 465.710 euro.