Sp13 a Trentinara: proseguono i lavori

Proseguono i lavori sulla Sp13, nel Comune di Trentinara. Si tratta di opere urgenti per la messa in sicurezza, mediante ricostruzione delle opere di sostegno della sede stradale. In particolare il cantiere è aperto al km 12+300.

Lavori sulla Sp13 a Trentinara: il commento

«L’intervento di Trentinara nello specifico – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – riguarda il recupero e la messa in sicurezza di un ponte sulla SP13 e viene finanziato per 934 mila euro grazie al protocollo d’intesa fra Regione Campania e Provincia di Salerno per la “Manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale” – decreto regionale n. 377/2021».

I lavori sulla Sp13 a Trentinara sono possibili grazie al sostegno della Regione Campania che ha garantito le necessarie risorse alla Provincia, altrimenti incapace di agire autonomamente.

«Così – ammette Strianese – riusciamo ad aprire cantiere, a fare la dovuta manutenzione e messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, e contemporaneamente promuoviamo sviluppo e occupazione nei nostri territori».

Le opere

Erano anni che i residenti e gli enti locali chiedevano interventi per la messa in sicurezza della Sp13 a Trentinara. Un ponte, infatti, presentava condizioni di dissesto che avevano imposto la riduzione della carreggiata con conseguenti disagi per i mezzi in transito. Finalmente le opere sono in corso.