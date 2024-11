Trentinara, borse di studio per gli studenti meritevoli

Anche quest’anno il Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, ha voluto garantire l’erogazione delle borse di studio agli studenti del territorio comunale più meritevoli. Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti universitari laureati e studenti che abbiano conseguito ottimi risultati sia all’esame di licenza media sia all’esame di stato (maturità) residenti nel comune di Trentinara.

I requisiti

Le borse di studio sono rivolte agli studenti in possesso dei seguenti requisiti: aver conseguito il diploma di laurea con una votazione compresa da 106/110 e lode; che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano frequentato da ripetenti l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’esame di stato una votazione compresa tra 96 e 100; che nell’anno scolastico di riferimento non abbiano da ripententi l’anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio ed abbiano conseguito all’esame di licenza media una votazione pari a 10.

I termini per aderire

Le richieste per accedere alla borsa di studio dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo del comune di Trentinara e dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre dopo essere state compilate sugli appositi modelli reperibili presso gli stessi uffici comunali. I richiedenti dovranno corredare la richiesta con le generalità complete dello studente e con l’indicazione dell’università o della scuola presso cui il titolo è stato conseguito.