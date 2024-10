Castellabate: con l’indennità degli amministratori borse di studio per gli studenti meritevoli

Borse di studio a favore di studenti meritevoli. È l’iniziativa del comune di Castellabate per promuovere l’istruzione e il merito tra i giovani del territorio.

Ad essere premiati saranno gli studenti che si sono distinti per il loro impegno scolastico nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, riconoscendo così i loro sforzi e contribuendo alla loro crescita personale e professionale.

L’assegnazione delle borse di studio

Le borse di studio saranno finanziate attraverso un fondo sociale creato con le risorse derivanti dalla rinuncia delle indennità da parte della Giunta Comunale.

L’Ente provvederà a pubblicare un bando che definirà le modalità di assegnazione delle borse di studio. Gli studenti residenti che hanno concluso con successo il loro percorso scolastico nell’anno accademico 2023-2024 potranno presentare la loro candidatura. L’assegnazione sarà effettuata anche sulla base delle comunicazioni fornite dagli istituti scolastici riguardo ai nominativi dei beneficiari.

L’Amministrazione Comunale ha evidenziato che lo studio è fondamentale per la crescita collettiva e per preparare i giovani alle sfide future. Le borse di studio possono servire da motivazione aggiuntiva per gli studenti, incoraggiandoli a perseguire obiettivi accademici elevati.