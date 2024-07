Treno merci deragliato a Centola: ancora limitazioni alla circolazione ferroviaria

Resta fortemente ridotta, anche in questo fine settimana, l’offerta ferroviaria di Trenitalia tra la Campania e la Calabria per i treni Frecce, Intercity e regionali, in seguito allo svio di alcuni carri di un treno merci nei pressi della stazione ferroviaria di Centola sulla linea Battipaglia-Sapri.

Dopo la ripresa della circolazione ferroviaria su un solo binario, i treni Frecce, Intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 40 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Dall’inizio dell’interruzione dello scorso 9 luglio, Trenitalia ha incrementato l’assistenza nelle stazioni e nelle biglietterie del tratto interessato e ha informato preventivamente i viaggiatori via SMS/e-mail sulle modifiche del viaggio attraverso il servizio di Smart Caring. Inoltre, nel fine settimana, previsti presidi di Assistenza alla Clientela e di FS Security a supporto dei viaggiatori nelle stazioni di Battipaglia, Vallo della Lucania e Sapri.

Trenitalia invita i viaggiatori a riprogrammare il viaggio e a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione.