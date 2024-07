Treno deragliato a Centola, Confesercenti: necessario miglioramento dei servizi ferroviari

Il recente deragliamento del treno merci a Centola ha sollevato l’ennesima questione relativa ai precari servizi ferroviari nel Sud della provincia di Salerno. Confesercenti Salerno, con la voce del Presidente Raffaele Esposito, denuncia una situazione critica che penalizza le attività turistiche del basso Cilento e del Golfo di Policastro.

“Il deragliamento, ancora non risolto, sta causando notevoli disagi,” afferma Esposito. “Si aggiungono a ritardi e criticità già esistenti, come stazioni fatiscenti, mancanza di servizi igienici e comfort, soprattutto durante il caldo estivo.”

Secondo Confesercenti, queste carenze, unite ai limiti imposti da Anas sulla tratta Cilentana per lavori estivi, rischiano di danneggiare seriamente il turismo locale. “Non possiamo permetterci un flop clamoroso non garantendo servizi adeguati,veloci e sicuri da e per l’aeroporto di Salerno e il capoluogo,” sottolinea Esposito.

L’associazione chiede alle istituzioni locali di prendere coscienza della gravità della situazione e di trovare soluzioni definitive per migliorare la mobilità e l’accessibilità dei territori. “Bisogna puntare al turismo estero con importanti azioni di marketing, ma senza dimenticare l’utenza turistica fidelizzata negli anni,” conclude Esposito. “Non possiamo permettere che scelgano altre destinazioni più facilmente raggiungibili, sacrificando la bellezza del nostro territorio e la qualità del nostro mare.”