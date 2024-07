Lavori in corso su sette viadotti della Cilentana

Al via i lavori sulla Cilentana. Interessati in particolare i viadotti per un investimento di 7,5 milioni di euro. Gli operai sono al lavoro sui viadotti Cerretta e Cavaliere a Roccagloriosa, dove si registrano restringimenti di carreggiata a causa dei cantieri. Gli interventi riguardano la sostituzione delle barriere di sicurezza stradale, con la demolizione e ricostruzione dei cordoli porta-barriera.

Ieri mattina opere in corso sui giunti nei pressi dello svincolo Pattano, con la chiusura di una corsia che comunque non ha determinato grossi disagi.

A breve, i lavori si sposteranno sui viadotti Cardillo, Cerrina, Taviano I, Taviano II e Riconte, situati nei territori di Prignano Cilento e Castelnuovo Cilento.

Altri interventi di manutenzione in programma

Nel corso di questa settimana, inizieranno i lavori di manutenzione programmata lungo il viadotto Santolia II della statale 517 Bussentina a Caselle in Pittari. L’intervento, che prevede un investimento totale di 2,6 milioni di euro, comprende la realizzazione di un bypass provvisorio.

Durante queste fasi di lavoro, sarà istituito un limite massimo di velocità di 50 chilometri orari per garantire la sicurezza degli automobilisti e degli operai.