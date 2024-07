Treno deragliato a Centola: ci vorranno giorni per il normale ripristino della circolazione

Sono ancora in corso le attività di ripristino della normale circolazione sulla linea Tirrenica Meridionale, nel tratto che attraversa la stazione di Centola, dove ieri pomeriggio un treno merci è deragliato causando danni alla sede ferroviaria e alla banchina. Per fortuna, non si sono registrati feriti, anche se lo svio dei vagoni avrebbe potuto colpire passeggeri in attesa del treno.

Treno deragliato in Cilento: indagini in corso

Sul posto stanno lavorando alacremente i tecnici di RFI, di aziende private specializzate in manutenzione ferroviaria e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSFISA). Le indagini sul deragliamento sono affidate alla Polfer di Sapri.

Il convoglio merci, diretto a sud, era composto da 18 vagoni. Sei di questi sono deragliati proprio all’interno della stazione di Centola, mentre altri tre si sono staccati dal resto del treno sul ponte che scavalca il vallone del fiume Mingardo.

Al momento, le ipotesi più probabili sulla causa del deragliamento sono due: un carico eccessivo su uno dei vagoni, probabilmente trasportante generi alimentari, oppure i recenti lavori di manutenzione condotti proprio su quel tratto di linea.

Si tratta comunque solo di ipotesi che dovranno essere vagliate dagli ispettori, dalla Polizia Ferroviaria e dal personale di RFI.

Il macchinista del treno ha raccontato di aver avvertito un forte rumore sordo e di aver visto una nube di fumo, prima che una parte del convoglio si staccasse dal resto. La motrice e i primi vagoni rimasti sui binari sono già stati rimossi. RFI, invece, sta valutando le modalità per il recupero della parte restante dei vagoni, sottoposti a sequestro dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che ha aperto un’inchiesta. Si tratta di un’operazione complessa che richiederà probabilmente alcuni giorni e l’utilizzo di gru.

Successivamente, sarà necessario provvedere al ripristino dei binari e delle traversine danneggiate.

Cambia l’offerta ferroviaria

Trenitalia ha comunicato che sta rimodulando l’offerta ferroviaria dei treni Frecce, Intercity e regionali, in vista della graduale ripresa della circolazione sulla linea Battipaglia-Sapri.

La capacità di trasporto ferroviario tra Campania e Calabria è fortemente ridotta. I treni Frecce, Intercity e regionali potrebbero subire ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni o limitazioni di percorso.