Trenitalia lancia la Summer Experience: più treni per il Cilento e servizi intermodali con i bus

Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo l’11 giugno, Trenitalia ha inaugurato la Summer Experience del Polo Passeggeri. La nuova offerta mira a offrire al viaggiatore un’esperienza di viaggio completa e attrattiva, con nuove soluzioni integrate di viaggio treno, bus, nave e aereo.

Frecce e Intercity: maggiori collegamenti per la Campania

Con la Summer Experience del Polo Passeggeri del Gruppo FS, la Campania è sempre più collegata al resto dell’Italia. Ogni giorno saranno in funzione 68 Frecciarossa tra Napoli e Milano per un totale di oltre 30mila posti. Inoltre, le novità interessanti per gli Intercity includono 6 collegamenti al giorno da/per Napoli Centrale verso Tropea e alcune mete della Costa degli Dei in Calabria, con fermate anche a Salerno, Paestum, Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta e Sapri.

Il Regionale: aumentati i collegamenti per la Campania

L’offerta de Il Regionale di Trenitalia si arricchisce di 668 corse giornaliere al servizio di pendolari e turisti in tutta la Campania. Saranno offerti oltre 37mila posti in più, con corse aggiuntive sulle linee Napoli – Villa Literno – Formia, Caserta – Salerno, Caserta – Napoli, Napoli – Salerno e Napoli – Agropoli.

I Link: confermati i servizi di intermodalità treno+bus

Confermati gli altri servizi intermodali treno+bus molto apprezzati la scorsa estate per raggiungere facilmente le località costiere o ad alta valenza turistica. Dalla stazione di Napoli Afragola si potrà raggiungere Sorrento con il FrecciaLink.

Con golfo di Policastro Link le spiagge di Villammare, Capitello, Policastro e Scario saranno collegate alla stazione di Sapri, mentre con il Trentova Link la località balneare di Trentova sarà raggiungibile dalla stazione di Agropoli.

Bus e intermodalità

L’offerta del Polo Passeggeri si arricchirà con i nuovi collegamenti di Busitalia Campania nella città di Salerno. Saranno disponibili anche servizi del trasporto pubblico su gomma per spostarsi agevolmente nella fascia serale/notturna. Collegamenti e corse stagionali saranno disponibili per il bacino territoriale di Vietri sul Mare e per la costiera cilentana.

Sostenibilità

L’attenzione all’ambiente passa attraverso azioni come la raccolta differenziata a bordo dei treni. Inoltre, il Polo Passeggeri produce 8 MW di energia elettrica da impianti fotovoltaici, a beneficio delle infrastrutture, tra cui quelli installati nell’impianto di Manutenzione Frecciarossa a Napoli e nell’Officina di Santa Maria La Bruna. Il Polo mette a disposizione anche 25mila posti bici quotidianamente per i viaggiatori del Regionale e degli Intercity.

Grandi eventi

Il Frecciarossa si conferma treno ufficiale dei concerti ed eventi più attesi dell’estate. Grazie all’offerta “Speciale Eventi”, si potrà acquistare i biglietti del treno con sconti fino all’80% sulla tariffa Base e ascoltare dal vivo in Campania i Coldplay, Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Vasco Rossi e molti altri artisti.

Offerte vantaggiose per tutti

Le offerte estive di Trenitalia mirano a soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori, con sconti per le famiglie, i giovani, i mini-gruppi, gli anziani e i viaggiatori di ogni età.