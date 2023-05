Castellabate e Agropoli insieme per la valorizzazione dell’area di Trentova – Tresino

Si è svolto un importante incontro tra il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, l’assessore Nicoletta Guariglia e il consigliere Gianmarco Rodio, insieme al sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, e all’assessore Roberto Apicella. L’obiettivo dell’incontro era discutere della riqualificazione dell’area Trentova – Tresino, con l’idea di trasformarla in un sentiero naturalistico di grande interesse turistico.

“Questo incontro è stato molto interessante, poiché è stato il primo passo per la formulazione e la programmazione di una serie di attività di riqualificazione che vogliamo realizzare in collaborazione con il Comune di Agropoli. L’obiettivo è creare sentieri naturalistici che possano diventare luoghi di interesse per i turisti e gli amanti della natura e dello sport”, dichiara il sindaco Marco Rizzo.

Le iniziative

Questa zona è di grande valore naturalistico, storico e culturale per l’intero territorio. La creazione di luoghi di interesse come questi contribuirà ad aumentare l’offerta turistica, rendendola meno stagionale e favorendo così l’intero tessuto socio-economico della regione.

“Il tratto tra Trentova e Tresino è un punto in cui la bellezza del territorio si manifesta in tutta la sua magnificenza. È fondamentale puntare sulla riqualificazione e valorizzazione di questa area, in stretta collaborazione con il Comune di Agropoli, per promuovere un turismo sostenibile, sempre più attento all’ambiente, alla natura e alle riserve naturali che costituiscono il nostro inestimabile patrimonio”, afferma l’assessore Nicoletta Guariglia.

Con l’impegno e la sinergia tra i comuni coinvolti, l’area Trentova – Tresino potrà diventare una meta turistica di grande attrattiva, capace di offrire esperienze uniche e indimenticabili a tutti coloro che vi si avventureranno alla scoperta di una natura incontaminata e di un patrimonio culturale ricco di storia e tradizione.