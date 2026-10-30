Treni storici in Campania: con l’Arlecchino alla scoperta di Salerno

Domenica 1° novembre, alle ore 12:00, torna su LA7 “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il programma scritto e condotto da Stefania Capobianco. La nuova puntata accompagnerà i telespettatori alla scoperta delle bellezze della Campania, con un’attenzione particolare alla città di Salerno, punto di partenza di un affascinante itinerario tra storia, cultura, paesaggi e tradizione ferroviaria a bordo dello storico ETR 252 “Arlecchino”.

Salerno tra il Castello di Arechi e il lungomare

Ad aprire il viaggio sarà proprio Salerno, città affacciata sul Mar Tirreno, custode di un ricco patrimonio storico e culturale e di suggestivi scorci paesaggistici. Il racconto prenderà il via dal Castello di Arechi, uno dei monumenti più rappresentativi della città, che dall’alto del Monte Bonadies domina il centro urbano regalando una straordinaria vista panoramica sul Golfo di Salerno e sull’intero litorale. Un luogo simbolo della storia salernitana, le cui origini testimoniano secoli di vicende, trasformazioni e architettura.

Il viaggio proseguirà lungo il Lungomare di Salerno, uno degli spazi più caratteristici e amati della città, dove il paesaggio urbano incontra il mare. Tra viali alberati, giardini e ampie vedute sul Golfo, il lungomare rappresenta uno dei punti di riferimento dell’identità locale, offrendo uno sguardo privilegiato sul rapporto profondo che lega la città al suo territorio e alla sua tradizione marittima.

L’ETR 252 Arlecchino e l’itinerario nel Vallo di Diano

Dalle bellezze storiche e paesaggistiche si passerà al grande patrimonio ferroviario italiano. Protagonista del viaggio sui binari sarà lo storico ETR 252 “Arlecchino”, autentico gioiello dell’ingegneria ferroviaria nazionale e simbolo dell’innovazione tecnologica che caratterizzò le Ferrovie Italiane negli anni del boom economico. Un convoglio iconico, espressione dell’eleganza e della modernità del design ferroviario italiano, oggi restituito al suo splendore grazie a un importante intervento di recupero e valorizzazione.

Da Salerno, il treno storico raggiungerà Sicignano degli Alburni, dove il viaggio proseguirà alla scoperta del suggestivo borgo medievale, per poi toccare Pertosa, tra gli spettacolari paesaggi delle Curve di Campostrino e un’emozionante esperienza di rafting. L’itinerario continuerà verso Padula, con la monumentale Certosa di San Lorenzo, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e Atena Lucana, tra testimonianze storiche e tradizioni millenarie del Vallo di Diano.

Valorizzazione del territorio e turismo sostenibile

Un itinerario che, dalla costa salernitana ai paesaggi dell’entroterra, intreccia la memoria ferroviaria con la valorizzazione delle eccellenze territoriali, promuovendo una modalità di viaggio capace di coniugare scoperta, conoscenza e sostenibilità.

Con questa nuova puntata, “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia” accende i riflettori su Salerno, valorizzandone il patrimonio storico, le bellezze paesaggistiche e il ruolo di punto di partenza di un itinerario alla scoperta delle eccellenze della Campania, attraverso una prospettiva originale nel segno del turismo lento e sostenibile.

Il programma è prodotto da DirAmare, scritto e condotto da Stefania Capobianco e realizzato in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e la Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’appuntamento è per domenica 1° novembre, alle ore 12:00, su LA7.