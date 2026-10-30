Tragedia in Bosnia: quattro militari italiani morti, il cordoglio di Futuro Nazionale Campania

Un grave e drammatico incidente stradale in Bosnia-Erzegovina ha provocato la morte di quattro militari italiani impegnati in missione all’estero, lasciando nel dolore le istituzioni nazionali e l’intera comunità militare. Il bilancio della tragedia annovera la scomparsa di due effettivi dell’Esercito Italiano, il sergente maggiore Simone Ruggia e il sergente maggiore Claudio Marchesi, unitamente a due appartenenti al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci.

L’episodio ha suscitato immediato sconcerto a livello nazionale, mettendo in luce i rischi costanti e le difficoltà operative a cui sono esposti gli uomini e le donne delle forze armate italiane impiegati nei contesti internazionali di pace e sicurezza.

La vicinanza delle istituzioni locali e del movimento politico

A seguito dell’accaduto, numerose attestazioni di vicinanza sono giunte da tutto il territorio nazionale. Tra queste, il movimento politico Futuro Nazionale Campania, insieme al coordinamento provinciale di Salerno, ha espresso formale vicinanza e solidarietà ai familiari dei caduti e ai colleghi ancora operativi nell’area di missione.

La nota di condoglianze è stata sottoscritta dai vertici territoriali del movimento fondato da Roberto Vannacci, tra cui il coordinatore regionale avvocato Lello Di Capua, il coordinatore salernitano senatore Franco Cardiello e la dirigenza provinciale al completo.

Il messaggio di cordoglio di Futuro Nazionale Campania

In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti campani del movimento hanno voluto sottolineare l’importanza del servizio prestato dalle vittime in difesa e in ausilio delle istituzioni:

«Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per i quattro militari che hanno perso la vita nel tragico incidente in Bosnia-Erzegovina. Ci stringiamo con commozione e rispetto attorno alle famiglie delle vittime e ai colleghi in questo momento di grande dolore. Ai feriti rivolgiamo il nostro più sincero augurio di pronta guarigione. Onore alla loro memoria».

Il cordoglio espresso dalla dirigenza regionale richiama l’attenzione sul valore del lavoro svolto dai servitori dello Stato che operano quotidianamente fuori dai confini nazionali, rinnovando il supporto del territorio campano alle forze armate e ai corpi d’ausilio impegnati nelle missioni estere.