Trecce di pan brioche alla cannella: un delizioso viaggio tra aromi e morbidezza

Nella vasta e deliziosa tradizione della pasticceria, poche cose sono così irresistibili quanto le trecce di pan brioche alla cannella. Questa prelibatezza culinaria unisce la sofficità del pan brioche all’intenso aroma della cannella, creando un connubio di sapori che delizierà il vostro palato. Scopriamo insieme come preparare queste deliziose trecce e lasciamoci conquistare dalla magia di questo dolce profumatissimo.

Ingredienti

500 g di farina 00

75 g di zucchero

250 ml di latte tiepido

10 g di lievito di birra fresco

1 uovo

75 g di burro fuso

1 pizzico di sale

2 cucchiai di cannella in polvere

Zucchero di canna per spolverare

Procedimento

Sciogliere il lievito nel latte tiepido e lasciarlo riposare per qualche minuto finché non si formano delle bollicine. In una ciotola, setacciare la farina e aggiungere lo zucchero e il sale. Aggiungere il lievito attivato, l’uovo leggermente sbattuto e il burro fuso. Mescolare bene fino a ottenere un impasto omogeneo. Lavorare l’impasto su una superficie infarinata fino a quando diventa morbido ed elastico. Coprire l’impasto con un canovaccio umido e lasciarlo lievitare in un luogo caldo per circa 1-2 ore, o fino a quando raddoppia di volume. Stendere l’impasto su una superficie infarinata formando un rettangolo. Spalmare la cannella uniformemente sulla superficie dell’impasto. Arrotolare l’impasto dalla parte più lunga per formare un cilindro. Tagliare il cilindro a metà nel senso della lunghezza e intrecciare le due parti formando una treccia. Trasferire la treccia su una teglia foderata con carta da forno e lasciarla lievitare per altri 30-45 minuti. Preriscaldare il forno a 180°C. Spolverare la treccia con zucchero di canna e cuocere in forno per circa 25-30 minuti, o fino a quando è dorata.

Conservazione

Le trecce di pan brioche alla cannella si conservano bene per alcuni giorni in un contenitore ermetico a temperatura ambiente. Possono essere riscaldate leggermente prima di essere servite per mantenere la morbidezza.

Proprietà e benefici della cannella

Oltre a conferire un aroma irresistibile alle trecce di pan brioche, la cannella ha anche numerosi benefici per la salute. Questa spezia è ricca di antiossidanti, ha proprietà anti-infiammatorie e può contribuire a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, la cannella è nota per il suo potenziale effetto positivo sulla digestione.

In conclusione, le trecce di pan brioche alla cannella non sono solo un dolce delizioso ma anche un’esperienza gustativa arricchita dalle proprietà benefiche della cannella. Preparare queste prelibatezze in casa è un modo perfetto per deliziare il palato e godere dei numerosi vantaggi di questa spezia affascinante. Buon appetito!