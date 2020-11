La ricetta: Torta di mele al profumo di cannella

La torta di mele è un dolce che accomuna da secoli tutto lo Stivale, seppure diverse le varianti rimane il dolce casalingo più comune al mondo dal sapore delicato e molto apprezzato da grandi e piccini. Paese che vai torta di mele che trovi.

Vediamo come preparare questa variante soffice.



@Riproduzione riservata

Sbattere 3 uova intere con 170 gr di zucchero fino ad ottenere un composto spumoso, aggiungere 200 ml di latte e 200 ml di olio, 300 gr di farina setacciata gradatamente, una bustina di lievito per dolci e la scorza grattugiata di un limone. Sbucciare, tagliare a fette sottili 3 mele grandi e cospargerle con il succo di un limone. Versare metà dell’impasto in uno stampo oleato ed infarinato da 24 cm di diametro, guarnire con la metà delle fette di mele. Aggiungere il resto dell’impasto e guarnire con l’altra metà di fette di mele, spolverizzare con una manciata di zucchero semolato bianco per avere una crosticina dorata. Cuocere in forno a 170° per circa 40 minuti, controllare la cottura con la prova stecchino. Una volta sfornata lasciare raffreddare e spolverizzare con zucchero al velo e cannella. La nostra torta è pronta da servire magari con una pallina di gelato alle mandorle.