Tre giovani cilentani “ambasciatori” della cucina italiana in Bulgaria

La cucina italiana è conosciuta e rinomata in tutto il mondo. Molte le pietanze tipiche del Bel Paese, con i loro sapori e i loro odori, apprezzate in tutte le Nazioni dove spesso vengono ripetute e riproposte. Così come accadrà nel corso del Festival Internazionale della cucina tradizionale che si svolgerà a Neofit Rilski in Bulgaria i prossimi 25 e 26 Agosto. A caratterizzare la cucina tipica italiana saranno le tradizioni culinarie ed enogastronomiche del Cilento, in particolare quelle che accompagnano i piatti tipici del Comune di Celle di Bulgheria.

Il Cilento rappresenterà l’Italia in Bulgaria

Tre infatti saranno gli chef proveniente dal piccolo centro cilentano che si diletteranno nella preparazione di alcuni tipici piatti della trascrizione culinaria cellese. Cesare Giella, Giuseppe Gerundo e Orazio Pisciottano, sono dunque i tre studenti dell’istituto Alberghiero di Sapri, originari di Celle di Bulgheria, che nel Festival internazionale della cucina tradizionale rappresenteranno la cucina italiana e più prettamente quella cilentana.

I piatti della tradizione

Diversi I piatti che verranno realizzati dai tre giovani chef, tra questi la pasta e ceci, la pasta alla cilentana, le polpette di patate e poi ancora la cuccia, la ciambotta, i ceci piccanti con pomodoro e per finite gli amati struffoli. Un team perfetto che sarà accompagnato in questo meraviglioso viaggio dal consigliere comunale Angelo Carelli.

“Orgoglioso di essere responsabile di questo team di giovani cellesi dal futuro inimmaginabile”, ha chiosato il consigliere Carelli.