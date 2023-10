Trasporto scolastico nel Vallo di Diano: studenti e Autolinee Curcio a confronto

Il 20 ottobre si è tenuto nella sede delle Autolinee Curcio, a Polla, un incontro tra l’amministratore delegato dell’azienda di trasporti, Giuseppe Curcio, e alcune associazione studentesche della provincia. Negli uffici di Polla erano presenti delegazioni dell’Unione studenti del Vallo di Diano, i rappresentanti dell’istituto scolastico della scuola di Teggiano “Pomponio Leto”, e degli studenti universitari appartenenti al gruppo Link Coordinamento Universitario (Fisciano).

Problematiche relative al trasporto scolastico nel Vallo di Diano

L’incontro, il secondo nella sede della Curcio, nasce dalla volontà di parlare delle problematiche relative al trasporto scolastico – e non solo – nel Vallo di Diano e nella provincia di Salerno. Per circa due ore si è discussi su vari temi con molteplici obiettivi.

Conoscenza delle problematiche degli studenti

Conoscenza delle linee guida di un’azienda di trasporti

Problematica dei trasporti locali

Stato generale del trasporto scolastico valdianese

Sicurezza del trasporto scolastico

Tempi di attesa degli studenti

Tempi di percorrenza delle corse

Ottimizzazione delle coincidenze

Costi delle corse e degli abbonamenti

Problematiche del trasporto scolastico interregionale

Problematiche del trasporto universitario dal Vallo di Diano per Fisciano e da Salerno per Fisciano

Ruolo della cooperativa di trasporti Cotrac

Al termine del cordiale e soprattutto collaborativo incontro si è decisi di lasciare una “linea aperta” per affrontare le problematiche, una linea aperta che vuole essere allargata ad altre realtà di trasporto e ad altre realtà scolastiche per affrontare nello specifico le problematiche. Sono previsti in futuro nuovi incontri.

La ditta Curcio: dichiarazioni

“Siamo felici di questo incontro – ha dichiarato Giuseppe Curcio – e siamo felici di far sentire agli studenti la nostra vicinanza. Ci sono stati esposti alcune problematiche relative al trasporto scolastico in generale e abbiamo dato dei consigli agli studenti. Per quanto concerne le istanze che riguardano la nostra azienda abbiamo riscontrato alcuni punti da migliorare, e che affronteremo, e soprattutto molta soddisfazione da parte degli studenti”.