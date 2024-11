Traguardo storico per Montano Antilia, pronto a partire l’Ufficio di Prossimità

Pronto a partire un nuovo servizio per i cittadini del Comune di Montano Antilia e del comprensorio; è da poco giunta la comunicazione da parte della Giunta regionale della Campania che annuncia proprio l’avvio dell’ Ufficio di Prossimità nel comune di Montano Antilia , uno dei pochi Comuni in Campania ad avere ottenuto una sede distaccata del Tribunale.

«Nella suddetta nota viene anche specificato che a giorni verrà effettuata la gara inerente l’affidamento per degli arredi destinati all’ufficio. – spiega soddisfatto il primo cittadino Luciano Trivelli – L’ufficio di prossimità di Montano Antilia, verrà istituito a Casa Comunale».

«L’obiettivo principale di tale tale ufficio è quello di creare nuovi punti di contatto sul Territorio, delocalizzando una serie di attività che in passato erano presenti esclusivamente presso gli Uffici Giudiziari. – aggiunge Trivelli -Un ottimo quanto storico traguardo non soltanto per Montano, Abatemarco e Massicelle, ma per tutto il Cilento. Molteplici i servizi offerti che successivamente verranno resi noti. Un servizio esclusivo, importante, fondamentale. È doveroso un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali hanno lavorato con grande abnegazione e smodata lungimiranza per il raggiungimento di quest ‘altro brillante risultato».

Cos’è un Ufficio di Prossimità

L’Ufficio di Prossimità è un ponte operativo tra il cittadino ed il tribunale. Svolgerà attività di informazione e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno). Inoltre offrirà supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla redazione di istanze ed atti, con la raccolta e la verifica degli allegati richiesti; sarà utile per la predisposizione e il deposito telematico delle istanze e degli atti per conto dell’utente. Infine offrirà informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente e il rilascio della copia degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di riferimento.

L’ufficio permetterà, in pratica, agli utenti di avere un riferimento importante per le pratiche elencate vicino al luogo in cui vivono. Una risposta importante specie per i cittadini fragili e impossibilitati a spostarsi.