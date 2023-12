Traguardo dei 400 parti raggiunto in anticipo all’ospedale di Polla nonostante la carenza di ostetriche

Traguardo raggiunto in anticipo all’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Sono già 400 i bambini nati dall’inizio dell’anno nel reparto di Ostetricia e Ginecologia, guidato dal Dirigente Medico, Francesco De Laurentiis. Un traguardo importante, considerando sempre la scure del tetto dei parti da raggiungere e la continua minaccia di chiusura del punto nascite dell’ospedale valdianese e considerando soprattutto la carenza di ostetriche in servizio.

Un impegno costante

Il reparto di Ostetricia e Ginecologia ha dimostrato un impegno straordinario nonostante le difficoltà, mantenendo un livello di assistenza di ottimo livello.

“E’ un grosso vanto e orgoglio per noi operatori del reparto di Ostetricia e Ginecologia” ha affermato la dottoressa Iannuzzi “il completamento dell’organico delle ostetriche –continua – non può far altro che implementare il risultato e lavorare con tanta più dedizione e serenità”.