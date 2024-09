Tragico incidente sul lavoro a Buccino: operaio perde la vita

Un nuovo lutto sul lavoro. Stamani, un grave incidente ha determinato la morte a un operaio di circa 40 anni, di origine marocchina. L’uomo, impegnato in lavori di edilizia, sarebbe precipitato da un ponteggio, riportando ferite risultate fatali.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato quando i colleghi dell’operaio, accorgendosi dell’accaduto, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per la vittima, a causa della gravità delle ferite riportate, non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità per l’incidente sul lavoro.