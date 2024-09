Incidente sul lavoro a Padula: paura per un operaio

Questa mattina, nel centro di Padula, si è verificato un incidente sul lavoro che ha destato preoccupazione. Un operaio di un’azienda specializzata nell’installazione della fibra ottica è caduto da un’altezza di circa due metri mentre stava lavorando su una scala.

I dettagli

L’uomo ha subito traumi importanti agli arti inferiori, ma, fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita. I sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul luogo per fornire le prime cure all’operaio.

Presenti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno causato la caduta.