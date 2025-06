Tragico incidente a Pontecagnano: muore un 53enne di Castellabate

Tragico epilogo la scorsa notte a Pontecagnano, dove un incidente stradale in via Mar Ionio ha causato la morte di un uomo di circa 53 anni residente a Castellabate. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 23, ha visto coinvolta un’automobile di marca Mercedes Benz GLA.

La dinamica

La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un guard rail posizionato sul lato sinistro della strada. La dinamica precisa dell’accaduto è al vaglio delle autorità, con gli inquirenti che non escludono alcuna pista.

Ipotesi malore

Tra le principali ipotesi al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, vi è quella che l’uomo possa aver accusato un malore improvviso prima di perdere il controllo del veicolo e finire fuori strada.

I Vigili del Fuoco di Salerno sono prontamente giunti sul luogo dell’incidente, lavorando per estrarre il corpo dell’uomo. Purtroppo, il personale del 118, giunto anch’esso tempestivamente, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini proseguono per chiarire le cause esatte che hanno portato a questo tragico evento.