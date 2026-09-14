Tragedia sulla SS19 a Pertosa: muore un centauro, il sindaco chiede sicurezza

La comunità di Pertosa è ancora profondamente colpita a seguito del tragico incidente stradale avvenuto lungo la Statale 19 delle Calabrie, costato la vita a Salvatore De Vita, 51 anni. Il primo cittadino, Domenico Barba, ha espresso il proprio profondo cordoglio a nome dell’intera amministrazione comunale, ponendo contestualmente l’accento sulla necessità indifferibile di mettere in sicurezza un’arteria stradale già nota per la sua elevata criticità.

La tragedia e il cordoglio delle istituzioni

Il drammatico sinistro si è verificato quando il 51enne, alla guida della propria motocicletta, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un muro perimetrale. L’impatto si è rivelato fatale. La notizia ha destato immediata commozione nel piccolo centro e nei comuni limitrofi, riaprendo il dibattito sui rischi legati alla viabilità locale.

Il sindaco di Pertosa ha affidato a una nota ufficiale la propria vicinanza ai familiari della vittima: «È un momento di profondo dolore per la nostra comunità. Esprimo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio mio personale e dell’intera amministrazione comunale alla famiglia e ai cari della persona che ha perso la vita in questo tragico incidente».

L’appello per la sicurezza sulla SS19 delle Calabrie

Al di là del dolore, l’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni di un tratto stradale caratterizzato da un traffico particolarmente intenso, in special modo nei giorni festivi e prefestivi. La SS19 delle Calabrie rappresenta infatti uno degli itinerari più frequentati dagli appassionati di due ruote dell’area.

«Di fronte a una simile tragedia, ogni parola rischia di essere superata dal lutto, ma sento il dovere morale, come amministratore, di richiamare l’attenzione sulla sicurezza di quel tratto della SS19 delle Calabrie che attraversa il nostro territorio» ha dichiarato il primo cittadino, ricordando come il Comune avesse già inoltrato diverse comunicazioni per segnalare i pericoli della strada.

Le richieste ad Anas e Prefettura

L’amministrazione comunale sottolinea come la stragrande maggioranza dei motociclisti percorra le arterie locali con prudenza e nel rispetto delle norme del Codice della Strada. Tuttavia, la frequenza dei transiti e la conformazione del tracciato rendono indispensabili azioni concrete per prevenire ulteriori drammi.

«La questione della sicurezza stradale sulla SS19 non può più essere rimandata» ha concluso il sindaco Barba. «È urgente un tavolo di coordinamento con Anas e Prefettura per valutare interventi strutturali e di controllo mirati, affinché le nostre strade tornino a essere luoghi di transito sicuro e non teatri di dolore».