Cronaca

Tragedia a Pertosa: motociclista di 51 anni perde la vita sulla SS19

Drammatico incidente sulla Statale 19 a Pertosa: motociclista di 51 anni di Brienza perde la vita nei pressi delle Grotte. Rilievi dei Carabinieri.

Di: Erminio Cioffi
Tragedia a Pertosa: motociclista di 51 anni perde la vita sulla SS19

Tragedia questa mattina nel territorio comunale di Pertosa, dove un motociclista di 51 anni, originario di Brienza, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente stradale verificatosi lungo la Statale 19, nei pressi dell’area delle Grotte.

La dinamica del drammatico impatto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo avrebbe improvvisamente perso il controllo della propria motocicletta, finendo violentemente contro l’asfalto. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude che, prima della caduta, possa esserci stato un impatto contro un’abitazione situata lungo il tragitto. Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire con esattezza le cause del sinistro.

I soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine

Il 51enne stava viaggiando in compagnia di un gruppo di amici motociclisti al momento dell’incidente. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato inutile a causa della gravità delle lesioni riportate.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per effettuare i rilievi di rito e avviare la ricostruzione dettagliata dei fatti. Dell’episodio è stato informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lagonegro per gli adempimenti previsti dalla legge.

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