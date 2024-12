Tragedia sul lavoro a Monteforte Irpino: muore operaio salernitano

Un nuovo lutto si aggiunge al triste elenco delle vittime sul lavoro. Angelo Montemurro, un operaio di 51 anni residente a Castiglione del Genovesi, ha perso la vita ieri pomeriggio mentre stava effettuando lavori di coibentazione in un capannone a Monteforte Irpino.

Le prime ricostruzioni

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri mentre si trovava su alcuni contenitori. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Le indagini, affidate ai carabinieri e coordinate dalla Procura di Avellino, sono in corso per accertare se si sia trattato di un tragico incidente o se vi siano responsabilità da attribuire. Le ipotesi al vaglio sono diverse: un malore improvviso, una distrazione o un cedimento strutturale. La comunità sotto shock La notizia della morte di Angelo Montemurro ha sconvolto la comunità di Castiglione del Genovesi, dove l’uomo era molto conosciuto e apprezzato. Il sindaco Carmine Siano ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia della vittima.