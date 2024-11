Futani, incidente sul lavoro: non ce l’ha fatta l’operaio di 58 anni

Non ce l’ha fatta il 58enne rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nella frazione di Castinatelli, a Futani. Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, il cuore dell’uomo ha smesso di battere.

L’incidente

L’incidente si era verificato mentre stava caricando legna su un camion. Per cause ancora in corso di accertamento, aveva perso l’equilibrio, cadendo violentemente a terra.

L’impatto gli aveva provocato lesioni molto gravi, che avevano richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni erano apparse fin da subito critiche, con una prognosi riservata che lasciava poche speranze.

Il ricordo: “Un esempio per tutti”

Il Comune di Futani ha voluto rendere omaggio ad Angelo con un messaggio che esprime tutto il cordoglio della comunità: “Siamo, nuovamente, privati di una costola della nostra ossatura portante di paese. Perdiamo l’uomo, il marito, il padre, l’amico, l’essenza e l’immagine del lavoro duro, delle giornate spese a costruire un’esistenza di esempio per i propri figli. Ci stringiamo, tutti insieme, in un abbraccio di vicinanza profonda alla famiglia tutta.

Angelo continuerà, nei singoli gesti votati al suo ricordo quotidiano.”

Angelo era conosciuto come una persona laboriosa e generosa, un uomo che con il suo impegno quotidiano rappresentava i valori fondanti di una comunità legata al lavoro e alla famiglia. Lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia, nei suoi amici e in tutti coloro che lo hanno conosciuto.