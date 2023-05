Tragedia sfiorata lungo la strada 562: masso si stacca dal costone roccioso nei pressi dello svincolo di Centola

Attimi di paura questa mattina lungo la strada regionale 562, nei pressi dello svincolo di San Severino di Centola. Un masso di grosse dimensioni si è staccato dal costone roccioso ed ha invaso completamente la carreggiata.

Una tragedia sfiorata

Diverse le automobili che si trovavano in transito lungo l’importante arteria che collega i centri di Marina di Camerota e Palinuro allo svincolo della superstrada Cilentana. Fortunatamente nessuna autovettura è rimasta coinvolta nello schianto al suolo dell’enorme masso. Sul posto l’arrivo della Polizia municipale di Celle di Bulgheria, essendo l’area interessata dallo smottamento al confine tra i comuni Celle di Bulgheria e Palinuro.

Gli interventi sul posto

In campo anche la protezione civile “Area Cilento” che in località Trivento a Palinuro presta assistenza agli automobilisti. A Centola invece necessaria la presenza della Polizia Municipale del posto. Sul luogo dell’incidente necessario l’arrivo anche dei Vigili del Fuoco.

La strada al momento risulta interdetta in entrambi i sensi di marcia. Al vaglio l’ipotesi della chiusura della strada regionale 562, nel tratto interessato dalla frana, per la necessaria messa in sicurezza dell’importante arteria.

Ancora disagi alla viabilità. Nel tardo pomeriggio di ieri, un altro enorme masso era caduto sulla strada che collega Stio a Vallo della Lucania. Per fortuna nessuno transitava in zona al momento del crollo.