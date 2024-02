Tragedia sfiorata a Sapri: autobus finisce fuori strada e travolge cinque auto

Sfiorata la tragedia questa mattina a Sapri. L’autista di un autobus, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo andando a finire contro le auto parcheggiate a margine della carreggiata. Ben cinque le vetture danneggiate.

I fatti

L’episodio è avvenuto in piena mattinata in via Kennedy, proprio di fronte l’istituto d’istruzione superiore Leonardo Da Vinci, in un orario in cui la strada è traffica e vi sono tantissimi studenti che si recano a scuola.

Fortunatamente non ci sono feriti gravi, soltanto lievi contusioni per una donna che si trovava a bordo di un’auto. A scopo precauzionale è stata trasferita in ospedale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri della locale stazione, guidati dal luogotenente Pietro Marino che hanno avviato i rilievi per comprendere la dinamica dell’accaduto.