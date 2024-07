Tragedia nei campi di San Gregorio Magno: muore schiacciato da un mezzo agricolo

Una tragedia ha colpito la comunità di San Gregorio Magno. Questa mattina, un uomo di 63 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto in un campo in località Pallaforte, nei pressi del cimitero.

Incidente improvviso, inutili i soccorsi

L’uomo, mentre stava svolgendo dei lavori agricoli, è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava utilizzando. Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, allertati da alcuni testimoni. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I Carabinieri della Compagnia di Eboli sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi del caso.

Cordoglio nella comunità

La notizia della morte dell’uomo ha sconvolto l’intera comunità di San Gregorio Magno. L’uomo era molto conosciuto e stimato.