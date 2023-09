Agropoli, incidente con il trattore: gravemente ferito 53enne

Incidente con un escavatore, gravemente ferito un 53enne di Ogliastro Cilento. L’episodio è avvenuto questa mattina in località Campanina di Agropoli.

Stando alle prime ricostruzioni l’uomo era a bordo di un trattore per eseguire lavori in un terreno privato.

Stava eseguendo opere di manutenzione di un vallone quando il mezzo si è ribaltato.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

L’uomo è stato sbalzato a terra restando gravemente ferito alle gambe. Immediatamente la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza.

Il malcapitato è stato trasferito presso lo stadio Raffaele Guariglia dove ad attenderlo c’era un’eliambulanza che lo ha trasportato presso l’ospedale Ruggì di Salerno. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.