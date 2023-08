Tragedia a Licusati: ustioni fatali per un 84enne

Lutto a Licusati, frazione collinare del Comune di Camerota. Antonio Saturno, un 84enne nativo del luogo, è deceduto presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli dopo aver subito gravi ustioni. L’incidente domestico, apparentemente banale, si è rapidamente trasformato in una tragica saga.

Tutto è iniziato la scorsa settimana con un incidente casalingo. L’anziano è rimasto vittima di ustioni mentre maneggiava un accendino nella sua abitazione. Le ustioni iniziali alle mani e al collo sembravano non essere gravi e Antonio Saturno ha scelto di non cercare cure mediche.

Una situazione che peggiora

Con il passare dei giorni, però, le sue condizioni sono peggiorate. L’84enne è stato ricoverato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania a causa dei disagi causati dalle ustioni. Il suo stato di salute si è rapidamente deteriorato e il trasferimento al Centro Grandi Ustioni dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Napoli è diventato necessario.

Un triste epilogo

Nonostante le cure mediche, le ustioni gravi, soprattutto al collo, hanno avuto conseguenze fatali. La vena giugulare, essenziale per il flusso sanguigno tra cuore e cervello, è stata compromessa. L’anziano è purtroppo deceduto dopo una settimana dall’incidente iniziale.

Un addio commosso

La notizia del decesso si è diffusa rapidamente tra le strade del borgo di Licusati, dove Antonio era un volto conosciuto e amato da tutti. Le esequie si sono svolte nella Chiesa di San Marco Evangelista a Licusati.